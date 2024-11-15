В Кремле высказались о позиции Шольца по Украине после разговора с Путиным

Песков: России хорошо известна позиция Шольца по Украине

России хорошо известна позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по конфликту на Украине, так как европейские политики повторяют ее «как мантру» по несколько раз в день. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Президент России детально описал наше видение происходящего в мире, а также о возможных перспективах развития ситуации на Украине. В ответ на это, Шольц вновь озвучил свою позицию, собственно, которая хорошо нам известна, ведь она повторяется как мантра всеми европейскими политиками по несколько раз в день», — отметил представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что в разговоре с канцлером российский лидер «неоднократно повторял о готовности» Москвы к переговорам с Киевом.

Ранее стало известно, что Путин поговорил по телефону с Шольцем. В ходе переговоров канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирного урегулирования по Украине. Кроме того, по итогам разговора политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.