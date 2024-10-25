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11:55, 25 октября 2024Россия

Путин заявил о готовности искать компромиссы по Украине

Путин: Россия готова искать разумные компромиссы по конфликту на Украине

Фото: Cao Yang / Globallookpress.com

Россия готова искать разумные компромиссы по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью с Ольгой Скабеевой для программы «60 минут». Видео с беседой журналистка опубликовала в Telegram.

«Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные», — сказал глава государства. При этом он отказался приводить какие-либо детали по этому вопросу, потому что предметных переговоров в этой области пока не ведется.

Глава государства счел преждевременным упоминание каких-либо договоренностей. При этом он подчеркнул, что Россия не намерена идти на какие-либо уступки.

Путин не раз указывал, что Россия готова к переговорному процессу по Украине. Однако после вторжения ВСУ в Курскую область, которое началось в начале августа и продолжается больше двух месяцев, президент заявил, что до диалога с Киевом Москве нужно разобраться с «бандитами и их попытками дестабилизировать ситуацию». В Курской области тем временем блокированы около двух тысяч украинских солдат — ВСУ уже потеряли стабильное управление подразделениями, которые оказались в окружении.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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