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09:50, 25 октября 2024Россия

Путин заявил о потере ВСУ управления над окруженными в Курской области подразделениями

Путин: окруженные в Курской области бойцы ВСУ потеряли стабильное управление

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли стабильное управление подразделениями в Курской области, которые оказались окружены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в анонсе программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» , его цитирует ТАСС.

«В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении», — сообщил глава государства.

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В Курской области, как ранее заявлял Путин, блокированы около двух тысяч украинских солдат. По данным главы государства, российские военные занимаются их ликвидацией. Потери Украины в Курской области за последний месяц составили 26 тысяч человек.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. Контроль над всей территорией региона, где с начала августа идут бои с ВСУ, будет восстановлен, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Минобороны России после вторжения ВСУ в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение».

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      Анастасия Шейкина
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