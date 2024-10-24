Путин раскрыл потери ВСУ на курском направлении за месяц

За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились на курском направлении 26 тысяч человек. Потери Киева раскрыл президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, передает корреспондент «Ленты.ру».
По его словам, Украина также потеряла на курском направлении около 19 тысяч единиц техники, что почти на тысячу больше, чем в ходе контрнаступления ВСУ летом 2023 года. «Правда, танков потеряли меньше почти на сотню. Но, мне кажется, просто их применяли меньше. Просто меньше их стало в украинской армии», — сказал Путин.
Глава государства добавил, что, исходя из реалий, лучше сесть за стол переговоров, чем «называть такие цифры», однако украинские власти этого не хотят.
Ранее Путин заявил, что в окружении в Курской области находятся около двух тысяч украинских солдат. Он подчеркнул, что Российская армия приступила к ликвидации этой группировки.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск.