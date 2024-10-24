Путин раскрыл потери ВСУ на курском направлении за месяц

Путин заявил, что за месяц ВСУ потеряли на курском направлении 26 тысяч человек

За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились на курском направлении 26 тысяч человек. Потери Киева раскрыл президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, Украина также потеряла на курском направлении около 19 тысяч единиц техники, что почти на тысячу больше, чем в ходе контрнаступления ВСУ летом 2023 года. «Правда, танков потеряли меньше почти на сотню. Но, мне кажется, просто их применяли меньше. Просто меньше их стало в украинской армии», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что, исходя из реалий, лучше сесть за стол переговоров, чем «называть такие цифры», однако украинские власти этого не хотят.

Ранее Путин заявил, что в окружении в Курской области находятся около двух тысяч украинских солдат. Он подчеркнул, что Российская армия приступила к ликвидации этой группировки.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск.