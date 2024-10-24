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18:41, 24 октября 2024Россия

Путин назвал число находящихся в Курской области украинских солдат

Путин заявил, что в Курской области находятся около двух тысяч украинских солдат

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Курской области находится около двух тысяч украинских солдат, на данный момент они блокированы российскими войсками. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на закрытии саммита БРИКС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри — пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», — сказал глава государства.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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По состоянию на 24 октября, ВСУ с момента вторжения потеряли в Курской области 26222 бойца, а также ряд техники, среди которых есть западные образцы.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Ольговка Курской области. Это стало известно после того, как в сети появилась фотография с российским флагом, поднятым над селом.

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      Никита Абрамов
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