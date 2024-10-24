Две тысячи солдат ВСУ блокированы в Курской области. Путин заявил о начале их ликвидации

Путин: под Курском окружили около 2 тысяч солдат ВСУ, началась их ликвидация

Около двух тысяч украинских солдат блокированы российскими войсками в Курской области, началась их ликвидация. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на закрытии саммита БРИКС.

Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри — пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки Владимир Путин президент России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления российских войск в приграничье.

ВСУ за месяц потеряли на курском направлении 26 тысяч человек

ВСУ за последний месяц потеряли на курском направлении 26 тысяч человек, сообщил Путин.

Вместе с этим, указал президент, украинская армия лишилась в Курской области около 19 тысяч единиц техники, что почти на тысячу больше, чем в ходе контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

«Правда, танков потеряли меньше почти на сотню. Но мне кажется, просто их применяли меньше. Просто меньше их стало в украинской армии», — заметил российский лидер.

Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Обстановка для украинских войск сейчас такова, что лучше сесть за стол переговоров, чем «называть такие цифры», заявил Путин. Однако, заключил президент, власти Украины этого не хотят.

Российские войска продолжают освобождать населенные пункты в курском приграничье

24 октября стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Ольговка в Курской области. Его вернули под контроль российских сил бойцы одного из мотострелковых подразделений ВКС России.

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

21 октября сообщалось, что российские военные освободили от подразделений ВСУ четыре населенных пункта в регионе — село Ветрено, а также деревни Матвеевка, Дуровка и Жеболовка. Отмечалось, что окруженные украинские войска в этой местности несут значительные потери.

Также 12 октября в Генштабе заявили об освобождении еще 19 населенных пунктов в Курской области.