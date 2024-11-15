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18:03, 15 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский раскритиковал решение Шольца позвонить Путину

Reuters: Зеленский раскритиковал звонок Шольца Путину
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину уменьшит изоляцию последнего. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет британское издание Reurtes со ссылкой на анонимный источник в его офисе.

По информации издания, Зеленский предостерег Шольца от звонка Путину в день их состоявшегося разговора. Источник в офисе президента Украины сообщает, что Зеленский «сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию», что «Путин не хочет настоящего мира, он хочет передышки».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Немецкое правительство сообщает, что по итогам беседы Путин и Шольц договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем. Шольц также заявил, что мирные переговоры необходимы.

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