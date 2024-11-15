Зеленский раскритиковал решение Шольца позвонить Путину

Reuters: Зеленский раскритиковал звонок Шольца Путину

Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину уменьшит изоляцию последнего. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет британское издание Reurtes со ссылкой на анонимный источник в его офисе.

По информации издания, Зеленский предостерег Шольца от звонка Путину в день их состоявшегося разговора. Источник в офисе президента Украины сообщает, что Зеленский «сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию», что «Путин не хочет настоящего мира, он хочет передышки».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Немецкое правительство сообщает, что по итогам беседы Путин и Шольц договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем. Шольц также заявил, что мирные переговоры необходимы.