Путин назвал Шольцу условие договоренностей по Украине

Путин заявил Шольцу, что договоренности по Украине должны учитывать интересы РФ

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олофом Шольцем заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы России. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

«Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное — устранить первопричины конфликта», — подчеркнул российский лидер.

Российский президент также отметил, что конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики Североатлантического альянса против России. Путин указал на то, что действия альянса направлены на создание на территории Украины «антироссийского плацдарма».