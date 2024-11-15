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18:32, 15 ноября 2024Мир

Путин назвал Шольцу условие договоренностей по Украине

Путин заявил Шольцу, что договоренности по Украине должны учитывать интересы РФ
Семен Александров (редактор)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олофом Шольцем заявил, что договоренности по Украине должны учитывать интересы России. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

«Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное — устранить первопричины конфликта», — подчеркнул российский лидер.

Российский президент также отметил, что конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики Североатлантического альянса против России. Путин указал на то, что действия альянса направлены на создание на территории Украины «антироссийского плацдарма».

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