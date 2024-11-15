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17:52, 15 ноября 2024Мир

Шольц потребовал от Путина вывести войска с Украины

Reuters: Шольц во время разговора с Путиным потребовал вывести войска с Украины
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным потребовал от российского лидера вывести войска с Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из правительства ФРГ.

«Канцлер призвал Россию продемонстрировать готовность вступить в переговоры с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира», — заявил собеседник агентства.

Также источник рассказал, что Шольц перед звонком российскому лидеру провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским и собирается передать ему результаты разговора после беседы с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с немецким канцлером Олафом Шольцем. По итогам беседы они договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

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