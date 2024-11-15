Путин назвал Шольцу причину начала конфликта на Украине

Путин Шольцу: конфликт на Украине начался из-за агрессии НАТО против РФ

Конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики Североатлантического альянса против России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Политики подробно и откровенно обменялись мнениями по украинскому кризису. Президент Путин напомнил канцлеру Шольцу, что текущая ситуация на Украине стала прямым результатом агрессивной политики НАТО, которая продолжается уже на протяжении многих лет», — отмечается в публикации.

Путин указал на то, что действия альянса направлены на создание на территории Украины «антироссийского плацдарма». Кроме того, он отметил игнорирование западными странами интересы Москвы в сфере безопасности, а также «пренебрежительное отношение к правам русскоязычных жителей» на украинской территории.

Ранее стало известно, что Путин поговорил по телефону с Шольцем. В ходе переговоров канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирных переговоров по Украине. Кроме того, по итогам разговора политики договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.