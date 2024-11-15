В Киеве высказались о пользе звонка Шольца Путину для Украины

Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину не принесет пользы для Киева. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает «Интерфакс-Украина».
«Сами по себе разговоры (...) не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира», — сказал он. Тихий также добавил, что Германия уведомила украинскую сторону о планах провести разговор двух лидеров.
15 ноября стало известно, что российский лидер поговорил по телефону с Шольцем. В ходе разговора канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирных переговоров по украинской ситуации. Кроме того, стороны договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.