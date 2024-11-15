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20:12, 15 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве высказались о пользе звонка Шольца Путину для Украины

В МИД Украины заявили, что звонок Шольца Путину не принесет пользы Киеву
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину не принесет пользы для Киева. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает «Интерфакс-Украина».

«Сами по себе разговоры (...) не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира», — сказал он. Тихий также добавил, что Германия уведомила украинскую сторону о планах провести разговор двух лидеров.

15 ноября стало известно, что российский лидер поговорил по телефону с Шольцем. В ходе разговора канцлер ФРГ заявил о необходимости начала мирных переговоров по украинской ситуации. Кроме того, стороны договорились поддерживать двусторонние контакты в дальнейшем.

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