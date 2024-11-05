Путин заявил о готовности к переговорам по Украине. Президент России рассказал о предыдущих попытках договориться

Путин заявил, что РФ не только открыта к переговорам с Киевом, но и вела их

Россия не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их в самом его начале. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе приема верительных грамот у 28 вновь прибывших послов иностранных государств, трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона по совету извне, об этом заявили официальные лица Украины, этот договор отвергла Владимир Путин президент России

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/ Handout / Reuters

Россия, подчеркнул президент, ценит желание партнеров по БРИКС содействовать урегулированию украинского конфликта. Стремление Запада затянуть вооруженное противостояние российский лидер назвал глубоко ошибочным.

Как отметил Путин, Россия не желает конфронтации с другими странами и надеется, что в Европе начнут смотреть на сотрудничество с Москвой рационально.

Путин сказал о готовности России искать компромиссы по Украине

Ранее российский президент заявлял, что РФ готова искать разумные компромиссы по урегулированию ситуации на Украине.

«Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные», — заявлял Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут».

Однако при этом глава государства счел преждевременным упоминание каких-либо договоренностей. Россия не намерена идти на какие-либо уступки, обратил внимание Путин.

Кроме того, как говорил российский лидер, перед переговорами с Киевом Москве нужно разобраться с украинскими бандитами под Курском. До этого Путин заявил о невозможности диалога с атакующим мирное население Киевом.

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Зеленский представил «план победы» в Верховной Раде

В октябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов.

Первый пункт — это приглашение Украины в НАТО в ближайшее время. Второй пункт подразумевает перевод военных действий на территорию России. Третий пункт — неядерное сдерживание России. К нему есть секретное приложение, которое получили страны-партнеры Киева. Четвертый пункт — Киев предлагает Евросоюзу и США подписать специальное соглашение о совместной защите и инвестировании в добычу и использование урана, титана, лития. Пятый пункт рассчитан на послевоенное время. В соответствии с ним, украинские военные будут делиться опытом с военными НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «план победы» Зеленского шизофреническим.

Также Лавров рассказывал, что урегулирование конфликта на Украине в нынешней ситуации не входит в планы противников России. Глава МИД РФ отметил продолжающуюся военную помощь Украине со стороны Запада, а также указ Зеленского о запрете на переговоры с российским руководством.