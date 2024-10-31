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07:19, 1 ноября 2024Мир

Лавров оценил перспективы посредничества в урегулировании на Украине

Лавров: урегулирование конфликта на Украине не входит в планы противников России
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Урегулирование конфликта на Украине в нынешней ситуации не входит в планы противников России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Hürriyet, текст интервью имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«На данный момент мир в планы наших противников не входит. Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне этого года, стало вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область», — подчеркнул дипломат.

Сергей Лавров при этом негативно оценил перспективы посредничества в урегулировании на Украине в настоящий момент. Он отметил продолжающуюся военную помощь Украине со стороны Запада, а также указ президента Украины Владимира Зеленского о запрете на переговоры с российским руководством.

Также он отметил открытость России к политическому урегулированию конфликта. Однако подчеркнул, что речь должна идти не о временном прекращении огня, а об устранении причин противостояния.

Ранее Лавров назвал «план победы» Зеленского шизофреническим. По словам министра, Запад продолжает продвигать тупиковую «формулу мира» Зеленского.

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