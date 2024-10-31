Лавров назвал «план победы» Зеленского шизофреническим

Лавров: «план победы» Зеленского является шизофреническим

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского является шизофреническим. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на церемонии открытия II Минской международной конференции по евразийской безопасности, трансляция велась на YouTube-канале ведомства.

«Запад продолжает продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую "формулу мира" Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы"», — отметил министр иностранных дел России.

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы». Документ включил в себя пять пунктов, в числе которых приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, неядерное сдерживание России и перевод военных действий на территорию России.

Реакцию европейских политиков на «план победы» украинского лидера позднее оценили в МИД России. Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова, Зеленскому не удалось добиться однозначной поддержки документа, а от требований ядерного оружия «вздрогнули даже союзники».