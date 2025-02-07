Focus: Глава Rheinmetall Паппергер начал носить бронежилет из страха покушения

Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер начал носить бронежилет из страха покушения, а также его охрана была значительно усилена. Об этом сообщает журнал Focus.

«Это было когда-то давно. В наши дни, выходя из дома, топ-менеджер обычно надевает вместо галстука бронежилет весом до пяти килограммов. Вооруженные телохранители возят его на деловые встречи на бронированном автомобиле. Каждого посетителя предварительно проверяют, связавшись с полицией и Управлением по защите Конституции», — отмечается в материале издания.

Паппергер сам также отметил, что его охраняют чуть ли не сильнее самого канцлера ФРГ Олафа Шольца. По мнению авторов материала, подобные меры предприняты якобы из-за угроз со стороны России. Никакими доказательствами данное утверждение не было подкреплено.

28 января заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай в ходе выступления в Европарламенте публично обвинил Россию в якобы подготовке покушения на Паппергера, заподозрив в вербовке исполнителей через социальные сети. Никаких доказательств предъявлено не было.