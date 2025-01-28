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21:31, 28 января 2025Мир

В НАТО обвинили Россию в подготовке убийства главы немецкого концерна Rheinmetall

В НАТО публично обвинили Россию в подготовке убийства главы Rheinmetall
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Oliver Berg / Globallookpress.com

Заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай в ходе выступления в Европарламенте впервые публично обвинил Россию в подготовке убийства главы немецкого производителя оружия, концерна Rheinmetall, Армина Паппергера. Об этом сообщает газета Politico.

Представитель альянса заявил, что в последние два года происходили случаи диверсий в странах блока. Он привел в пример сход поездов с рельсов, поджоги, нападение на имущество политиков, а также «заговоры с целью убийства».

Аппатурай обвинил Россию якобы в вербовке людей в интернете, с использованием в том числе «преступных группировок, ничего не подозревающей молодежи или мигрантов». Он добавил, что это делается с целью посеять панику среди членов НАТО и подорвать поддержку Украины.

В июле американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о якобы имевшемся плане покушения на Паппергера. В публикации говорилось, что за данным планом якобы могла стоять Россия. Однако никаких доказательств в подтверждение данного предположения приведено не было.

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