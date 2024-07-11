В США заявили о плане покушения на поставщика оружия Украине

В США заявили о плане покушения на директора Rheinmetall Паппергера

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о якобы имевшемся плане покушения на директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, являющегося крупным поставщиком оружия Украине. Об этом телеканал сообщил со ссылкой на источники.

«Когда американцы узнали об этом [плане], они сообщили об этом Германии, чьи службы безопасности смогли защитить Паппергера и помешать заговору. Высокопоставленный немецкий правительственный чиновник подтвердил, что Берлин был предупрежден о заговоре [со стороны] США», — отмечается в материале.

Дополнительно сообщается, что за данным планом якобы могла стоять Россия. Однако никаких доказательств в подтверждение данного предположения приведено не было.

20 июня стало известно, что концерн Rheinmetall объявил о рекордном в новейшей истории заказе, полученном от Вооруженных сил Германии в партнерстве с Данией, Нидерландами и Эстонией. Речь идет об изготовлении боеприпасов на 8,5 миллиарда евро, часть из которых будет передана Украине.