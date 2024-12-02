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14:32, 2 декабря 2024Экономика

Немецкий промышленник потребовал усилить военную помощь Украине

Глава Rheinmetall заявил, что для модернизации армии ФРГ нужны сотни млрд евро
Дмитрий Воронин
Армин Паппергер

Армин Паппергер. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава Rheinmetall — крупнейшей оборонной компании Германии — потребовал еще до намеченных в ФРГ на февраль досрочных выборов выделить дополнительную помощь Украине и усилить ее, отметив, что в противном случае мощности этого производителя военной техники могут снизиться. Об этом со ссылкой на интервью промышленника журналу Der Spiegel сообщает ТАСС.

Армин Паппергер уточнил, что до сих пор Германия ежегодно выделяла около 8 миллиардов евро в качестве военной поддержки, но теперь, согласно его расчетам, следует одобрить передачу украинцам «как минимум 10 миллиардов евро новой помощи».

Также руководитель концерна высказал мнение, что для модернизации вооруженных сил ФРГ потребуется 350-400 миллиардов евро, из которых не хватает 250-300 миллиардов.

Финансовые результаты Rheinmetall последних лет напрямую связаны с поставками на Украину. Так, в 2023 году оборот компании вырос на 12 процентов, до 7,1 миллиарда евро, а чистая прибыль увеличилась на 9 процентов, до 0,6 миллиарда. При этом летом сообщения о возможном прекращении военной помощи Киеву со стороны Берлина привели к обвалу стоимости ее акций. Rheinmetall не только осуществляет поставки вооружений на Украину, но и строит в стране заводы, а также осуществляет передачу спутниковых снимков для планирования украинцами военных операций.

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