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17:21, 11 ноября 2024Мир

Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине спутниковые снимки

Немецкий концерн Rheinmetall начал с октября передавать Украине снимки спутников
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Немецкий концерн Rheinmetall совместно с финской аэрокосмической компанией ICEYE начал с октября этого года передавать Украине спутниковые снимки. Об этом сообщается на сайте компании.

«С начала октября Украина в рамках сотрудничества Rheinmetall и ICEYE получает новые спутниковые снимки, которые были сделаны спутниками SAR», — отмечается в заявлении концерна.

Таким образом, передача снимков стала первым результатом взаимодействия Rheinmetall и ICEYE. Предполагается, что передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) подобной информации будет способствовать планированию операций и военных действий Киева.

26 октября гендиректор компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн запустил в работу первый из четырех заводов по производству вооружения на Украине. По его словам, планируется, что первый завод до конца 2024 года произведет первую партию боевых машин пехоты (БМП) Lynx. Также на стадии строительства находятся заводы по производству порохов и боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны.

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