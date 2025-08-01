«Это часть большой операции». Российские войска взяли Часов Яр. Почему бои за него шли больше года и как это повлияет на ход СВО?

Аналитик Норин: Часов Яр открывает дорогу на славянско-краматорскую агломерацию

Взятие Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Часов Яр открывает дорогу на славянско-краматорскую агломерацию, что позволит зачистить оставшуюся часть Донецкой народной республики (ДНР) от украинских войск. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный историк и аналитик Евгений Норин.

Главный приз — это возможность вести бои уже за славянско-краматорскую агломерацию, к которой наши подбираются с нескольких сторон. С этой точки зрения важно то, что Часов Яр находится в контексте большой, сложной операции Евгений Норин военный историк и аналитик

31 июля Минобороны России в Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Часов Яр в ДНР. Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении боевых действий в зоне СВО взят под контроль Южной группировкой войск. Других данных об этом в ведомстве не привели.

Ранее военкоры сообщали о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром. Уточнялось, что российские войска продолжают атаки и контролируют около 90 процентов города. Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин, противник несет в населенном пункте серьезные потери.

Его слова подтверждает российское оборонное ведомство. В частности, по данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Часовом Яре около 7,5 тысячи военных, 11 танков и 55 бронированных машин. Также ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что противник лишился десятка элитных подразделений штурмовиков и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Хронология событий

4 апреля 2024 года российские войска начали штурм восточных окраин Часова Яра, продвинувшись по дороге Хромово — Часов Яр.

российские войска начали штурм восточных окраин Часова Яра, продвинувшись по дороге Хромово — Часов Яр. В конце апреля 2024 года начались ожесточенные бои за лесной массив к югу от Часова Яра. Там ВСУ пытались сдержать наступление России.

начались ожесточенные бои за лесной массив к югу от Часова Яра. Там ВСУ пытались сдержать наступление России. 8 июня 2024 года российские войска ворвались в промышленную зону микрорайона Канал. Уже 21 июня под контролем украинских войск осталась западная часть Часова Яра, за каналом Северский Донец — Донбасс.

российские войска ворвались в промышленную зону микрорайона Канал. Уже 21 июня под контролем украинских войск осталась западная часть Часова Яра, за каналом Северский Донец — Донбасс. 16 сентября 2024 года ВС России прорвались южнее Часова Яра, создав плацдарм у села Ступочки.

ВС России прорвались южнее Часова Яра, создав плацдарм у села Ступочки. 17 октября 2024 года начались бои за юго-восточную часть города, а с середины ноября за сам центр Часова Яра.

начались бои за юго-восточную часть города, а с середины ноября за сам центр Часова Яра. 13 января 2025 года российские силы взяли Часовоярский огнеупорный комбинат, являвшийся главным узлом в обороне ВСУ.

российские силы взяли Часовоярский огнеупорный комбинат, являвшийся главным узлом в обороне ВСУ. В феврале 2025 года ВС России взяли ключевые объекты: стадион «Авангард» и городскую больницу №3, а в конце марта — основные высоты вокруг города.

ВС России взяли ключевые объекты: стадион «Авангард» и городскую больницу №3, а в конце марта — основные высоты вокруг города. 31 июля 2025 года Минобороны России сообщило об успешном взятии Часова Яра.

По данным силовых структур, сейчас в населенном пункте остался очень ограниченный контингент ВСУ.

Почему бои за Часов Яр шли так долго?

Как отмечал ранее российский писатель и публицист, офицер Росгвардии Захар (Евгений) Прилепин, город был взят Вооруженными силами России благодаря подвигам бойцов и несчетным тоннам снарядов.

По его словам, бои за город шли «месяцы, месяцы и месяцы». «За этой строчкой — тысячи и тысячи историй, подвигов, трагедий», — подытожил он.

Норин объяснил, что причины такой долгой битвы заключались в географии. В частности, возвышенность Часова Яра над степной равниной давала украинской стороне «очень хорошие позиции для обороны».

227 метров составляет высота Часова Яра над уровнем моря

Кроме того, военный эксперт обратил внимание, что, в отличие от других сражений, например за Курахово, вокруг Часова Яра не было выраженного огневого мешка. Этот факт тоже осложнял штурм населенного пункта.

Поэтому ВСУ могли долго оказывать сопротивление. Они его не сдавали, потому что им незачем это было делать. Какой смысл им отступать, ведь им придется дальше какую-то позицию удерживать. Но сейчас этот гнилой зуб наконец выдрали Евгений Норин военный историк и аналитик

Как взятие Часова Яра изменит ход СВО?

Как уточнял ранее ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, командование ВСУ отвело группировку, оборонявшую Часов Яр, под соседнюю Константиновку.

«Сейчас уцелевшие вэсэушники отведены в сел Николаевка, Новодмитровка и им подобных. Залечить раны», — приводятся в публикации слова собеседника.

Норин подчеркнул, что взятие города позволяет развить успех на константиновском направлении, а также охватить оставшиеся в ДНР части ВСУ с нескольких сторон: «Общий контекст — это вообще вся битва за славянско-краматорскую агломерацию. И, с другой стороны, наши подбираются к ней через Торецк, условно говоря, подходя к Константиновке и ее южному ответвлению».

Военный эксперт напомнил, что параллельно с успехом на этом направлении армия России провалила оборону украинских сил с центра Покровска. По его словам, все эти успехи являются частью единой масштабной операции по окончательному освобождению Донбасса.

В принципе это все делается в рамках большой и сложной операции на ближайшие месяцы. Речь идет об освобождении Славянска, Краматорска и зачистке оставшейся под контролем противника части ДНР Евгений Норин военный историк и аналитик

Однако, резюмировал аналитик, это может занять много времени.

Об этом ранее также сообщал военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, российские войска пробили для себя важный маршрут после взятия Часова Яра.

«Маршрут, который наши ребята пробили, очень важен для наших войск. Ввиду того, что с правой стороны, с северной стороны, остается Краматорск, нам нужно будет перерезать пути сообщения между Константиновкой и Краматорском», — пояснил он.

Кроме того, политолог Олег Глазунов отмечал, что каждый взятый под контроль России город приближает освобождение всей территории ДНР и победу, что негативно скажется на общем эмоциональном фоне украинского общества.

С его освобождением приближаются Краматорск, Славянск, Дружковка. То есть для украинцев это больше моральное поражение. Они теряют крупные города, населенные пункты. Они еще, конечно, способны противостоять, но на них действует это очень угнетающе Олег Глазунов политолог, военный эксперт

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

В МИД обвиняли ВСУ в военных преступлениях

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что бойцы ВСУ издевались над мирными жителями Часова Яра.

Часов Яр — это еще одна точка напряжения, откуда один за другим приходят сообщения с подтвержденными фактами и показаниями пострадавших мирных жителей, в подавляющем большинстве — граждан Украины, об издевательствах украинских боевиков над гражданским населением Родион Мирошник посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима

По словам дипломата, украинские военнослужащие либо насильно эвакуировали горожан вглубь страны, либо проводили зачистку населения перед тем, как покинуть населенный пункт.

Он также отметил, что российская сторона располагает данными о том, что бойцы ВСУ расстреливали жителей Часова Яра, пытавшихся покинуть город, а также сведениями об использовании гражданских в качестве живого щита, уничтожении мирного населения путем поджогов и минирования сооружений, где оставались люди.