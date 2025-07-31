Военный эксперт объяснил значение перехода Часова Яра под контроль России

Военный эксперт Глазунов: Потеря Часова Яра подействует на украинцев угнетающе

Каждый взятый под контроль России город приближает освобождение всей территории ДНР и победу, что действует на украинцев угнетающе, рассказал военный эксперт, политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике. Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении боевых действий в зоне СВО был освобожден «Южной» группировкой войск.

Эксперт напомнил, что Часов Яр — один из крупнейших городов Донбасса, после которого открывается выход на Славянск, Краматорск, Дружковку. По его словам, это три оставшихся крупных населенных пункта, один из которых — Краматорск — на Украине определили как столицу ДНР.

Глазунов отметил, что Донецкая народная республика является густонаселенным регионом, где каждые 10 километров встречается городок или поселок. В связи с этим он указал, что говорить о победе после взятия Часова Яра еще рано, однако это все равно знаковое событие.

«С его освобождением приближаются Краматорск, Славянск, Дружковка. То есть для украинцев это больше моральное поражение. Они теряют крупные города, населенные пункты. Они еще, конечно, способны противостоять, но на них действует это очень угнетающе», — объяснил Глазунов.

Ранее сообщалось, что контроль над Часовым Яром важен для усиления давления ВС России на Константиновку. Кроме того, взятие города позволит армии доставать дальнобойной артиллерией до таких населенных пунктов, как Дружовка, Славянск и Краматорск.