ТАСС: ВСУ потеряли десятки элитных подразделений в боях за Часов Яр в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки элитных подразделений штурмовиков и операторов беспилотных летательных аппаратов в боях за Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«В Часовом Яре за все время уничтожены десятки подразделений элиты противника. Это и штурмовики, и беспилотчики, и вся их координация и разведка», — рассказал собеседник агентства.

О взятии Часова Яра Вооруженными силами (ВС) России стало известно утром 31 июля. Об этом заявило Минобороны РФ.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что взятие Часова Яра означает взлом украинской оборонительной системы. По его словам, данное направление является хорошим плацдармом для дальнейшего продвижения российских войск.