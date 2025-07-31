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18:47, 31 июля 2025Бывший СССР

В МИД России обвинили ВСУ в издевательствах над жителями Часова Яра

Мирошник: Бойцы ВСУ издевались над мирными жителями Часова Яра
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) издевались над мирными жителями Часова Яра. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Часов Яр — это еще одна точка напряжения, откуда один за другим приходят сообщения с подтвержденными фактами и показаниями пострадавших мирных жителей, в подавляющем большинстве граждан Украины, об издевательствах украинских боевиков над гражданским населением», — сказал он.

По словам дипломата, украинские военнослужащие либо насильно эвакуировали горожан вглубь страны, либо проводили зачистку населения, перед тем как покинуть населенный пункт. Он также отметил, что российская сторона располагает данными о расстрелах бойцами ВСУ жителей Часова Яра, которые пытались самостоятельно покинуть город, а также об использовании гражданских в качестве живого щита, уничтожении мирного населения через поджоги и минирование сооружений, где оставались люди.

О взятии Часова Яра Вооруженными силами (ВС) России стало известно утром 31 июля. Об этом заявило Минобороны РФ.

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