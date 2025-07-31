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16:14, 31 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о направлении отхода ВСУ из Часова Яра

ТАСС: Командование ВСУ отвело группировку из Часова Яра под Константиновку
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Press Service of the 127th Separate Brigade of the Territorial Defence Forces of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвело группировку, оборонявшую Часов Яр, под соседнюю Константиновку. О направлении отхода украинских войск из города со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Сейчас уцелевшие вэсэушники отведены в села Николаевка, Новодмитровка и им подобные. Залечить раны», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в самом городе остался очень ограниченный контингент украинских войск.

О взятии Часова Яра российскими войсками стало известно утром 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

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