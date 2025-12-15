Польские производители оружия получили рекордную прибыль

Rzeczpospolita: Прибыль польского производителя оружия выросла в девять раз

Крупнейшие оборонные концерны Польши PGZ (Polska grupa zbrojeniowa) и Grupa WB завершают 2025 год с рекордной прибылью, пишет газета Rzeczpospolita.

Так, по ее данным, PGZ увеличил показатель год к году на 40 процентов, до почти 3,5 миллиарда долларов, а Grupa WB с 2021 года нарастила его уровень с 85 до 750 миллионов долларов.

Как прогнозирует издание, в 2026 году прибыль польских производителей вооружения вновь вырастет, обновив рекорды в том числе за счет контрактов, финансируемых Евросоюзом.

Как стало известно ранее, власти Польши одобрили проект госбюджета на следующий год, сверстанный с дефицитом в 6,5 процента, решив увеличить военные расходы до 4,8 процента, или примерно 55 миллиардов долларов.

Также сообщалось, что оборот крупнейшего в ФРГ оборонного концерна Rheinmetal вырос в первом полугодии на 24 процента, до рекордных 4,7 миллиарда евро. В целом крупнейшие военно-промышленные компании мира нарастили в прошлом году выручку на 5,9 процента до 679 миллиардов долларов.