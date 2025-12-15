Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:24, 15 декабря 2025Экономика

Польские производители оружия получили рекордную прибыль

Rzeczpospolita: Прибыль польского производителя оружия выросла в девять раз
Дмитрий Воронин

Фото: Omar Marques / Stringer / Getty Images

Крупнейшие оборонные концерны Польши PGZ (Polska grupa zbrojeniowa) и Grupa WB завершают 2025 год с рекордной прибылью, пишет газета Rzeczpospolita.

Так, по ее данным, PGZ увеличил показатель год к году на 40 процентов, до почти 3,5 миллиарда долларов, а Grupa WB с 2021 года нарастила его уровень с 85 до 750 миллионов долларов.

Как прогнозирует издание, в 2026 году прибыль польских производителей вооружения вновь вырастет, обновив рекорды в том числе за счет контрактов, финансируемых Евросоюзом.

Как стало известно ранее, власти Польши одобрили проект госбюджета на следующий год, сверстанный с дефицитом в 6,5 процента, решив увеличить военные расходы до 4,8 процента, или примерно 55 миллиардов долларов.

Также сообщалось, что оборот крупнейшего в ФРГ оборонного концерна Rheinmetal вырос в первом полугодии на 24 процента, до рекордных 4,7 миллиарда евро. В целом крупнейшие военно-промышленные компании мира нарастили в прошлом году выручку на 5,9 процента до 679 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Бортпроводник похлопал по плечу стюардессу и попал под арест

    Нагиев поблагодарил коллег за возможность заработать на лекарства

    В Кремле рассказали об ожиданиях от США в контексте украинского урегулирования

    В МИД Литвы захотели решить пограничные споры

    Потерявшиеся на Ослянке туристы могли сбиться с маршрута

    Стали известны подробности о ранах российской учительницы после нападения школьника

    В желании Украины урегулировать конфликт усомнились

    В Кремле заявили об открытости Путина к миру на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok