Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:53, 28 августа 2025Экономика

Власти Польши одобрили проект бюджета с дефицитом и ростом военных расходов

Правительство Польши приняло проект бюджета с дефицитом 6,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Katarzyna Czerwińska / Wikimedia

Правительство Польши одобрило проект закона о госбюджете на 2026 год, сверстанный с дефицитом в 6,5 процента. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря кабмина Адама Шлапку сообщает РИА Новости.

Среднегодовую инфляцию польские власти запланировали на уровне 3 процентов, рост зарплат, как ожидается, составит 6,4 процента, а ВВП должен увеличиться на 3,5 процента.

Тем временем показатель военных расходов в Польше решили поднять в 2026 году до рекордных 4,8 процента, или примерно 55 миллиардов долларов. Шлапка отметил, что такая доля трат на оборону является максимальной среди всех стран НАТО. В свою очередь премьер Дональд Туск объяснил такое положение дел «набирающим ход» украинским конфликтом. «Мы не сможем защищать польскую границу с низким дефицитом», — сказал он.

Ранее Financial Times со ссылкой на министра госактивов Польши Якуба Яворовского сообщила, что страна планирует к 2026 году пятикратно нарастить производство артиллерийских снарядов для гаубиц, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставщиков боеприпасов. В Госдуме в связи с этим заявили о милитаризации экономики Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Майли Сайрус снялась голой в рекламе Maison Margiela

    Белый дом анонсировал выступление Трампа

    Состоялась жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов

    Мерц оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

    Порнозвезда Бонни Блю разозлила певицу Тейлор Свифт притязаниями на ее жениха

    Премьер Индии захотел увидеться с Путиным и Си Цзиньпином

    В Минфине прокомментировали полугодовую оценку дефицита федерального бюджета

    Актер рассказал о напугавшей его причине ночной потливости

    Россиянин в маске совершил серию налетов на отделения банков и попался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости