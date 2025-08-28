Власти Польши одобрили проект бюджета с дефицитом и ростом военных расходов

Правительство Польши приняло проект бюджета с дефицитом 6,5 %

Правительство Польши одобрило проект закона о госбюджете на 2026 год, сверстанный с дефицитом в 6,5 процента. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря кабмина Адама Шлапку сообщает РИА Новости.

Среднегодовую инфляцию польские власти запланировали на уровне 3 процентов, рост зарплат, как ожидается, составит 6,4 процента, а ВВП должен увеличиться на 3,5 процента.

Тем временем показатель военных расходов в Польше решили поднять в 2026 году до рекордных 4,8 процента, или примерно 55 миллиардов долларов. Шлапка отметил, что такая доля трат на оборону является максимальной среди всех стран НАТО. В свою очередь премьер Дональд Туск объяснил такое положение дел «набирающим ход» украинским конфликтом. «Мы не сможем защищать польскую границу с низким дефицитом», — сказал он.

Ранее Financial Times со ссылкой на министра госактивов Польши Якуба Яворовского сообщила, что страна планирует к 2026 году пятикратно нарастить производство артиллерийских снарядов для гаубиц, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставщиков боеприпасов. В Госдуме в связи с этим заявили о милитаризации экономики Европы.