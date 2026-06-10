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16:17, 10 июня 2026Ценности

Мужчины начали переживать из-за размера пениса

Intelligencer: Мужчины начали переживать из-за размера пениса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Все больше мужчин начали переживать из-за размера своего пениса. К такому выводу пришли редакторы издания Intelligencer.

Журналисты поговорили с мужчинами, которые комплексуют из-за длины полового органа. «Я живу в страхе, что кто-то посчитает мой пенис маленьким. В моей жизни было так много культурных сигналов, которые говорили, что в большом пенисе есть что-то особенное», — признался собеседник по имени Джон (фамилия не раскрывается).

По мнению обозревателей, тревожность у молодых людей возросла из-за новых трендов из социальных сетей. Например, в последнее время в TikTok завирусились ролики, в которых девушки делятся лайфхаками, помогающими определить размер члена потенциального партнера через штаны. Подобные видео набирают миллионы просмотров, что только подпитывает мужские комплексы.

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Мужчин вслед за женщинами захватил тренд на совершенную внешность Looksmaxxing, поэтому они любыми способами пытаются улучшить внешний вид, в том числе опасными для здоровья методами, например, вкалывают в пенис филлеры. Некоторые также обращаются к пластическим хирургам, чтобы увеличить длину полового члена.

Специалист по эстетической медицине и основатель мужской клиники в Нью-Йорке Крис Бустаманте связывает бум на увеличение пениса с изменением отношения к ним женщин. «Женщины сейчас все чаще объективизируют мужчин. Ведут себя так же, как и мужчины вели себя с ними. И мужчинам это не нравится», — пояснил он.

В то же время другие эксперты связывают одержимость некоторых мужчин размерами своего члена тем, что они воспринимают его как символ власти. «Им внушают, что, если бы у них был большой член, может быть, все их проблемы исчезли бы. Может быть, я стал бы генеральным директором. Может быть, мне повысили бы зарплату», — отметил один из героев Дэниел Ломброзо.

В апреле женщины назвали идеальный размер пениса.

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