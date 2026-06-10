Intelligencer: Мужчины начали переживать из-за размера пениса

Все больше мужчин начали переживать из-за размера своего пениса. К такому выводу пришли редакторы издания Intelligencer.

Журналисты поговорили с мужчинами, которые комплексуют из-за длины полового органа. «Я живу в страхе, что кто-то посчитает мой пенис маленьким. В моей жизни было так много культурных сигналов, которые говорили, что в большом пенисе есть что-то особенное», — признался собеседник по имени Джон (фамилия не раскрывается).

По мнению обозревателей, тревожность у молодых людей возросла из-за новых трендов из социальных сетей. Например, в последнее время в TikTok завирусились ролики, в которых девушки делятся лайфхаками, помогающими определить размер члена потенциального партнера через штаны. Подобные видео набирают миллионы просмотров, что только подпитывает мужские комплексы.

Мужчин вслед за женщинами захватил тренд на совершенную внешность Looksmaxxing, поэтому они любыми способами пытаются улучшить внешний вид, в том числе опасными для здоровья методами, например, вкалывают в пенис филлеры. Некоторые также обращаются к пластическим хирургам, чтобы увеличить длину полового члена.

Специалист по эстетической медицине и основатель мужской клиники в Нью-Йорке Крис Бустаманте связывает бум на увеличение пениса с изменением отношения к ним женщин. «Женщины сейчас все чаще объективизируют мужчин. Ведут себя так же, как и мужчины вели себя с ними. И мужчинам это не нравится», — пояснил он.

В то же время другие эксперты связывают одержимость некоторых мужчин размерами своего члена тем, что они воспринимают его как символ власти. «Им внушают, что, если бы у них был большой член, может быть, все их проблемы исчезли бы. Может быть, я стал бы генеральным директором. Может быть, мне повысили бы зарплату», — отметил один из героев Дэниел Ломброзо.

В апреле женщины назвали идеальный размер пениса.