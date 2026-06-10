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16:15, 10 июня 2026Бывший СССР

Украина обвинила Россию в падении дронов ВСУ на территории стран ЕС

Тихий: В падении дронов ВСУ на территории стран ЕС виновата Россия
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Официальный представитель МИД Украины заявил, что за падение на территории стран Евросоюза якобы ответственна Россия. Его слова передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Украина никогда не запускала средства поражения в направлении стран-партнеров и не обращалась за разрешением использовать их воздушное пространство для ударов по России», — заявил дипломат.

Он выразил уверенность, что залеты дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию европейских стран якобы связаны с работой российских систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Эстонии выставили требование к переговорам по Украине. По словам президента республики Алара Кариса, «сепаратных» переговоров по урегулированию конфликта без Киева и Евросоюза быть не должно.

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