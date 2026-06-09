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14:57, 9 июня 2026Бывший СССР

В Эстонии выставили требование к переговорам по Украине

Президент Эстонии Карис: Сепаратных переговоров без ЕС и Украины не будет
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

«Сепаратных» переговоров по урегулированию конфликта на Украине без Киева и Евросоюза быть не должно. Такие требование к дипломатическому процессу поставил президент Эстонии Алар Карис, передает издание «Интерфакс-Украина».

«Европа должна быть вовлечена, как этого хочет Украина. Если Украина хочет, чтобы мы сидели за столом, то тогда Европа и Россия должны быть. Если Соединенные Штаты присоединятся к нам, это будет хорошо также. Но сепаратных переговоров без всех сторон не будет», — заявил политик.

Он также выразил уверенность, что ради дипломатического урегулирования Европа должна усиливать давление на Россию.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский при встрече с российским бизнесменом Романом Абрамовичем отверг возможные территориальные уступки по Донбассу. Зеленский также передал через Абрамовича послание президенту России Владимиру Путину.

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