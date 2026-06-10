Европейский лидер заявил о сближении Европы с позицией Трампа по Украине

Вучич: Европа все больше склоняется к позиции Трампа по Украине

Европа все больше склоняется к позиции президента США Дональда Трампа о необходимости переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Fox News.

«Когда президент Трамп предлагал переговоры, то все в Европе, да и не только в Европе, говорили нет переговорному процессу. (...) А сейчас вы видите, что все подходят все ближе к той позиции Трампа по переговорам», — отметил сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что тысячи дней переговоров всегда лучше, чем один день войны.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз должен сыграть ведущую роль в переговорах по Украине, пока президент США Дональд Трамп занят другими вопросами.