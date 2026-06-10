Франции предрекли войну с Россией в одном случае

Дюпон-Эньян: Франции придется воевать с Россией, если Украина вступит в ЕС

Франции придется воевать с Россией, если Украина вступит в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил французский политик и лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире CNews.

«Если Украина вступит в Европейский союз, то Франция будет воевать с Россией», — сказал он.

По словам французского политика, это безумие.

Ранее стало известно, что Украина опасается, что рассмотрение ее заявки о вступлении в Евросоюз могут отложить по политическим причинам, включая президентские выборы во Франции. Уточняется, что это может отодвинуть расширение ЕС с повестки дня, в то время как Брюссель обеспокоен темпами реформ в Киеве.