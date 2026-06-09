ЕС и Украина столкнулись в одном вопросе

Politico: Украина опасается срыва переговоров о членстве в ЕС из-за политических факторов

Украина опасается, что рассмотрение ее заявки о вступлении в Европейский союз (ЕС) могут отложить по политическим причинам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Стремление Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС создает напряженность между Киевом и Брюсселем (...). Украина обеспокоена тем, что ее заявка может быть отложена из-за политических проблем, включая президентские выборы во Франции. Это может отодвинуть расширение ЕС с повестки дня. Брюссель, тем временем, обеспокоен темпами реформ в Киеве», — заявили европейские чиновники и дипломаты.

По словам официальных лиц, информированных о переговорах, Украина не отвергает идеи Франции и Германии об ограниченном членстве, но «хочет более твердых гарантий того, к чему это приведет в конечном итоге». По словам авторов материала, опасность для Киева заключается в том, что он «остается в стороне» — с некоторыми преимуществами интеграции в ЕС, но «без четкого пути к полноправному членству».

2 июня стало известно, что открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз может начаться 15 июня в ходе межправительственной конференции в Люксембурге.