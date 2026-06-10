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13:45, 10 июня 2026Экономика

Цены еще на один ключевой драгметалл упали до минимума

Биржевая цена серебра упала ниже 64 долларов за унцию впервые с 23 марта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: VladKK / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов в среду, 10 июня, биржевая стоимость серебра упала до минимума с 23 марта. О заметном удешевлении еще одного ключевого драгметалла свидетельствуют данные Investing.

На минимуме котировки серебра опускались до 63,55 доллара за тройскую унцию. К 13:36 по московскому времени стоимость важнейшего драгметалла поднялась примерно до 64,3 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило почти полтора процента.

Ранее еще один драгметалл заметно потерял в стоимости. В ходе торгов котировки золота опустились ниже 4,2 тысячи долларов за тройскую унцию. Достигнутый результат также оказался минимальным с 23 марта.

Аналитики связывают удешевление ключевых драгметаллов в том числе с укреплением позиций доллара. В условиях высоких процентных ставок привлекательно золота и серебра стала падать, тогда как американская валюта, напротив, стала чаще восприниматься инвесторами в качестве «тихой гавани». Кроме того, на котировки драгметаллов оказывает давление общая экономическая неопределенность в мире, что в итоге приводит к снижению спроса в условиях ограниченного предложения.

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