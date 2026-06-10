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12:47, 10 июня 2026Экономика

Мировые цены на золото обрушились

Биржевая цена золота упала ниже $4,2 тысячи за тройскую унцию впервые с 23 марта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: itti ratanakiranaworn / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов биржевая стоимость золота опустилась ниже 4,2 тысячи долларов впервые с 23 марта. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На минимуме котировки ключевого драгоценного металла падали до 4184 долларов. К 12:35 по московскому времени цена золота поднялась до 4196 долларов. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 2,1 процента.

Стремительное удешевление золота фиксируется на фоне постепенного укрепления доллара. К числу других причин снижения котировок драгметалла эксперты относят в том числе общую экономическую неопределенность.

На фоне удорожания энергоресурсов из-за кризиса на Ближнем Востоке мировые Центробанки сохраняют жесткую денежно-кредитную политику, чтобы не допустить ускорения инфляции. Это в итоге ведет к росту рыночных процентных ставок. В этих условиях золото теряет в привлекательности, так как не приносит процентного дохода, поясняют аналитики. Доллар же в подобных реалиях, напротив, укрепляет свои позиции.

Золото заметно дешевеет с начала июня. В ходе торгов 8 июня котировки драгметалла упали ниже 4,3 тысячи долларов, а теперь пробила очередную психологическую отметку. Из-за высоких процентных ставок доллар становится надежной «тихой гаванью», что оказывает сильное давление на позиции золота.

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