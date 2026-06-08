Ключевой драгметалл подешевел до минимума

Биржевая стоимость золота упала ниже $4,3 тысячи за унцию впервые с 23 марта

В ходе торгов в понедельник, 8 июня, биржевая стоимость золота в моменте опустилась ниже отметки 4,3 тысячи долларов за тройскую унцию, подобная динамика была зафиксирована впервые с 23 марта. О заметном удешевлении ключевого драгметалла свидетельствуют данные Investing.

На минимуме котировки золота падали до 4293,5 доллара за тройскую унцию. К 10:50 по московскому времени котировки драгметалла стабилизировались в районе 4323,5 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 0,96 процента.

Золото дешевеет на опасениях участников фондового рынка по поводу риска очередной эскалации на Ближнем Востоке. Не вселяет оптимизма, в частности, планы Белого дома предоставить странам-партнерам по Персидскому заливу доступ к заблокированным активам Ирана. Тегеран, в свою очередь, настаивает на их разморозке, сумма требований составляет 24 миллиарда долларов.

На фоне принципиальных разногласий по поводу условий прекращения огня перспективы заключения мирной сделки между США и Ираном остаются туманными. Дополнительную тревогу внушают продолжающиеся взаимные удары сторон по инфраструктуре друг друга. В случае торможения заключения сделки Ираном, предупредил президент США Дональд Трамп, американские Вооруженные силы добьются этого военным путем.