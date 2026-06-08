Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:09, 8 июня 2026Экономика

Ключевой драгметалл подешевел до минимума

Биржевая стоимость золота упала ниже $4,3 тысячи за унцию впервые с 23 марта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В ходе торгов в понедельник, 8 июня, биржевая стоимость золота в моменте опустилась ниже отметки 4,3 тысячи долларов за тройскую унцию, подобная динамика была зафиксирована впервые с 23 марта. О заметном удешевлении ключевого драгметалла свидетельствуют данные Investing.

На минимуме котировки золота падали до 4293,5 доллара за тройскую унцию. К 10:50 по московскому времени котировки драгметалла стабилизировались в районе 4323,5 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 0,96 процента.

Золото дешевеет на опасениях участников фондового рынка по поводу риска очередной эскалации на Ближнем Востоке. Не вселяет оптимизма, в частности, планы Белого дома предоставить странам-партнерам по Персидскому заливу доступ к заблокированным активам Ирана. Тегеран, в свою очередь, настаивает на их разморозке, сумма требований составляет 24 миллиарда долларов.

На фоне принципиальных разногласий по поводу условий прекращения огня перспективы заключения мирной сделки между США и Ираном остаются туманными. Дополнительную тревогу внушают продолжающиеся взаимные удары сторон по инфраструктуре друг друга. В случае торможения заключения сделки Ираном, предупредил президент США Дональд Трамп, американские Вооруженные силы добьются этого военным путем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас высказалась о задержании танкеров с якобы российской нефтью

    Тренер ушел из клуба ФНЛ через две недели после назначения

    Глава МИД Ирана рассказал о переговорном процессе с США после атак Израиля

    Россия впервые с июля закупила один вид продукции из Бразилии

    Европейские водители урезали потребление топлива из-за роста цен на фоне войны в Иране

    Росгвардеец попался на продаже изъятого оружия

    Пашинян раскрыл свои планы на власть

    Каллас высказалась об итогах выборов в Армении

    Продажи автомобилей с пробегом в России взлетели

    Юную россиянку два года лезвием у шеи заставляли молчать об изнасилованиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok