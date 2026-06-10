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13:45, 10 июня 2026Экономика

В Госдуме захотели определять ключевую ставку на фоне пропажи главы ЦБ

Депутаты Госдумы внесли законопроект об усилении контроля за решениями Центробанка
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Группа депутатов от партии «Справедливая Россия» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об усилении контроля за решениями Центробанка. Об этом со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента сообщает РИА Новости.

В том числе народные избранники считают, что для установления ключевой ставки на уровне выше семи процентов руководство регулятора должно получать разрешение у парламента.

Законопроект вносится на фоне исчезновения из публичного поля председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Она уже пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), на которых была заявлена в качестве участника. В ЦБ объясняют, что глава регулятора находится на больничном.

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Как говорится в пояснительной записке к документу, ключевая ставка влияет на «стоимость кредитования, доступность жилья, долговую нагрузку граждан и условия функционирования реального сектора экономики». В связи с этим депутаты хотят иметь право влиять на параметр, во многом определяющий социально-экономическое развитие страны.

Порог в семь процентов выбран исходя из цели ЦБ по инфляции, установленной на уровне четырех процентов. Авторы инициативы считают, что разница между ставкой и инфляцией, превышающая три процентных пункта, уже существенно ограничивает доступ к кредиту, инвестициям, жилью и долгосрочному планированию.

В настоящее время ставка находится на уровне 14,5 процента, что по-прежнему оценивается большинством представителей российского бизнес-сообщества как излишне высокий уровень.

В то же время представители ЦБ указывают, что цели по снижению инфляции еще не достигнуты, проинфляционные факторы преобладают над дезинфляционными, в том числе снова начали расти наблюдаемая инфляция и инфляционные ожидания. Президент страны Владимир Путин в рамках ПМЭФ поддержал действия регулятора, признав, что понимает жалобы бизнеса на охлаждение экономики, но процесс на текущем этапе необходим.

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