Китай наказал Японию дефицитом важнейшего сырья

SCMP: Промышленность Японии столкнулась с дефицитом китайских магнитов

Хотя в апреле поставки китайских редкоземельных постоянных магнитов в Японию немного восстановились, ее промышленные гиганты по-прежнему жалуются на серьезный дефицит продукции. Об этом сообщило South China Morning Post (SCMP).

По данным таможни КНР, поставки постоянных магнитов из Китая в Японию в прошлом месяце увеличились на 2,5 процента по сравнению с мартом. Однако этот скромный рост лишь частично компенсировал падение на 17,3 процентов, зафиксированное в первый месяц весны.

Такое положение дел серьезно беспокоит японских промышленников, так как магниты являются важными компонентами для целого ряда высокотехнологичных продуктов: от электромобилей до передового вооружения. А Китай — крупнейший поставщик этого сырья. В апреле Япония заняла лишь девятое место среди покупателей китайских постоянных магнитов. В тройке лидеров оказались Германия, Южная Корея и США.

Отношения Пекина и Токио обострились после того, как японский премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что гипотетическое нападение КНР на Тайвань может представлять собой «экзистенциальную угрозу» для Японии. Китай ответил на это серией дипломатических и экономических демаршей. В частности, призвал своих граждан не посещать Японию. Кроме того, в январе запретил поставлять туда товары «двойного назначения», в списке которых оказались и редкоземельные элементы.

Осенью 2025 года Министерство обороны Китая заявило, что японские силы самообороны заплатят высокую цену, если попробуют вмешаться в вопрос принадлежности Тайваня силовыми методами.