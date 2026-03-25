02:02, 25 марта 2026

Обнаружена неожиданная польза привычной ягоды при диабете

F&F: Экстракт черники снижает проявления гестационного диабета
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Photoagency db-Studio / Russian Look / Globallookpress.com

Экстракт черники может снижать проявления гестационного диабета — к такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале Food & Function (F&F). Исследование показало, что вещества из ягод влияют на обмен веществ сразу через несколько биологических механизмов.

Гестационный диабет — это нарушение углеводного обмена, которое развивается во время беременности и проявляется повышенным уровнем сахара в крови. Обычно он проходит после родов, однако может повышать риск осложнений как для матери, так и для ребенка.

В эксперименте на животных ученые смоделировали гестационный диабет с помощью высокожировой диеты и добавили в рацион экстракт черники, богатый антоцианами. В результате у животных снизились уровень глюкозы в крови, инсулинорезистентность, воспаление и нарушения липидного обмена.

Анализ показал, что эффект связан с изменениями кишечной микробиоты: увеличивалось количество полезных бактерий, в том числе Lactobacillus. Это сопровождалось перестройкой обмена желчных кислот и активацией сигнальных путей, влияющих на выработку гормона GLP-1, который регулирует уровень сахара.

Авторы отмечают, что полученные данные раскрывают более сложный механизм действия ягод — не только за счет антиоксидантов, но и через влияние на микробиоту и гормональные процессы. В перспективе это может использоваться при разработке диетических рекомендаций для профилактики и контроля гестационного диабета, однако для подтверждения эффекта у людей необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что употребление фруктов и овощей заметно защищает кишечник от воспаления.

