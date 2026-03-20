07:30, 20 марта 2026Наука и техника

Обнаружен простой способ снизить воспаление в кишечнике без лекарств

Nutrients: Употребление фруктов и овощей заметно защищает кишечник от воспаления
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Serhii Khrystenko / Shutterstock / Fotodom

Достаточное количество фруктов и овощей в рационе может заметно защитить кишечник от воспаления. К такому выводу пришли ученые, изучив влияние питания на развитие колита. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте сравнили обычное питание с диетой, где добавляли фрукты и овощи в разном количестве. Лучший эффект показал рацион, который содержал примерно 2–3 порции фруктов и 3–4 порции овощей в день. У животных с таким питанием почти не было симптомов воспаления — например, диареи или повреждений кишечника.

Если же количество растительной пищи было меньше (примерно вдвое), защита работала слабее: признаки болезни все равно появлялись. Это показывает, что важен не просто сам факт наличия овощей и фруктов, а их достаточное количество в рационе.

Ученые объясняют эффект просто: клетчатка и полезные вещества из растений помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника и уменьшают воспаление. Хотя исследование проводилось на животных, вывод очевиден — регулярное и достаточное потребление овощей и фруктов может играть ключевую роль в защите кишечника.

Ранее стало известно, что дикая черника улучшает здоровье кишечника и сердечно-сосудистой системы.

