В сети завирусилось видео с Путиным без пиджака

Global Times: В китайских соцсетях завирусилось видео с Путиным без пиджака

Видео приезда президента России Владимира Путина в КНР стало вирусным в китайских соцсетях. Об этом сообщает портал Global Times.

Известно, что Путин прибыл в Пекин ради переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. На размещенных кадрах видно, как российский лидер снял пиджак перед тем, как сесть в автомобиль. Момент, на котором Путин запечатлен без пиджака, набрал миллионы просмотров в китайских соцсетях.

20 мая завершились переговоры Путина и Си. По итогам встречи лидеры подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

До этого Путин подчеркнул, что переговоры с Си прошли в дружеском и содержательном ключе. Он отметил, что Москва и Пекин продолжат развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.