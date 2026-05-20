В сети завирусилось видео с Путиным без пиджака

Карина Черных

Кадр: Telegram-канал «Московский Комсомолец»

Видео приезда президента России Владимира Путина в КНР стало вирусным в китайских соцсетях. Об этом сообщает портал Global Times.

Известно, что Путин прибыл в Пекин ради переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. На размещенных кадрах видно, как российский лидер снял пиджак перед тем, как сесть в автомобиль. Момент, на котором Путин запечатлен без пиджака, набрал миллионы просмотров в китайских соцсетях.

20 мая завершились переговоры Путина и Си. По итогам встречи лидеры подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

До этого Путин подчеркнул, что переговоры с Си прошли в дружеском и содержательном ключе. Он отметил, что Москва и Пекин продолжат развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.

