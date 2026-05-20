Наука и техника
15:08, 20 мая 2026

Загадочный запах смартфонов Samsung объяснили

BGR: Неприятный запах стилусов смартфонов Samsung связали с перегревом
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Framesira / Shutterstock / Fotodom  

Из-за легкого запаха гари от аксессуаров смартфонов Samsung не стоит беспокоиться. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа обратили внимание на замечания владельцев ряда смартфонов Samsung, оснащенных стилусами. По их словам, иногда аксессуар начинает сильно пахнуть — он издает неприятный аромат, похожий на запах гари. В материале объясняется причина этого запаха.

О проблеме загадочного запаха рассказывали пользователи всех смартфонов серии Ultra, начиная с Galaxy S22 Ultra. В Samsung отреагировали, заметив, что стилус изготовлен из пластика и резины: при определенных условиях эти компоненты могут неприятно пахнуть.

Специалисты BGR отметили, что запах гари возникает, когда стилус находится в нише в смартфоне. В этом случае аксессуар может нагреваться от внутренних компонентов телефона. Также стилус начинает пахнуть, когда оказывается на открытом солнце или в жарком помещении — прогретой комнате или салоне автомобиля. Авторы заключили, что в большинстве случаев насчет аромата не стоит беспокоиться, он может доставить пользователям лишь временное неудобство.

Ранее инсайдер Instant Digital заявил, что Samsung прекратит выпуск недорогих складных смартфонов серии Flip. По его информации, потребители стали реже покупать компактные раскладушки.

