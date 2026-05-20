16:13, 20 мая 2026Интернет и СМИ

Врач раскрыл связь между употреблением сладкого и головной болью

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл связь между употреблением сладкого и головной болью. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В одной из рубрик передачи «Минута здоровья» у участницы программы спросили, может ли сладкое спровоцировать головную боль. Женщина ответила утвердительно, однако Агапкин с ней не согласился.

«Это широко распространенный миф. Но на самом деле такого вида головной боли, как головная боль от пирожного, не существует», — заключил реабилитолог.

Ранее кардиолог Герман Гандельман заявил, что сахар разрушает мозг и сердце. Он уточнил, что с такими неприятными последствиями могут столкнуться те, кто злоупотребляет продуктом. Также, по словам специалиста, большое количество сладкого может спровоцировать почечную недостаточность.

