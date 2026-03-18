Россиянам назвали разрушающий мозг и сердце продукт

Врач Гандельман заявил, что сахар разрушает мозг и сердце

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл россиянам продукт, употребление которого в больших количествах опасно для мозга и сердца. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман заявил, что избыток сахара разрушает все важные органы. По его словам, у людей, которые злоупотребляют этим продуктом, возрастает риск поражения мозга — инсульта или деменции. Также врач предупредил, что сахар может привести к инфаркту.

Еще одним последствием тяги к сладкому Гандельман назвал цирроз печени. Кроме того, сахар поражает почки и может спровоцировать почечную недостаточность, добавил он.

Его соведущая Елена Малышева уточнила, что речь идет не только о сахаре в чистом виде, но и о продуктах, в которых он содержится. «Сахар — это хлеб и все мучное. Сахар — это все крупы, это картофель и картофельное пюре. Это просто все, что хотите, сладкое», — рассказала она.

