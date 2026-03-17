Россиянам назвали улучшающий работу мозга быстрый в приготовлении суп

Врач Малышева заявила, что суп с красной рыбой улучшает работу мозга

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале быстрый в приготовлении суп, улучшающий работу мозга. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Малышева объяснила, что такими свойствами обладает суп с картошкой, морковью, луком, красной рыбой и грецким орехом. Коновалов объяснил, что в разваренной картошке содержится глюкоза, необходимая для питания мозга.

В красной рыбе есть ненасыщенные жирные кислоты — омега 3, уточнил Продеус. «Вот это клеточки нейронные. Им необходимы омега-3 для того, чтобы создавать связи между нервными клетками. И как раз это дает возможность мозгу быть умным, а памяти — хорошей», — рассказал иммунолог.

Уже готовый суп медики предложили посыпать грецким орехом. Коновалов рассказал, что в этом продукте содержится медь, необходимая для формирования оболочки нервов.

Малышева добавила, что для приготовления нужно 15 минут отваривать овощи в кипящей воде, а затем добавить в суп нарезанную красную рыбу. «Это суп очень быстрого приготовления», — заключила она.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала о супе, снижающем давление. По ее мнению, таким свойством обладает борщ.