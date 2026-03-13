Реклама

Россиянам назвали снижающий давление популярный суп

Диетолог Макиша заявила, что борщ снижает давление и улучшает работу сердца
Мария Большакова
Фото: Стрингер / РИА Новости

Врач-диетолог Марина Макиша назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» популярный суп, снижающий давление. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», она уточнила, таким свойством обладает борщ.

Макиша рассказала, что в свекле, которую добавляют в этот суп, содержатся органические нитраты — вещества, расслабляющие сосуды. «Это улучшает кровообращение, микроциркуляцию, способствует снижению давления даже», — заявила диетолог о полезных свойствах блюда.

Специалистка добавила, что в свекле содержатся калий и магний. Эти микроэлементы помогают защититься от отеков, а также улучшают работу нервной системы и сердца, заключила Макиша.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал о другом супе, также снижающем уровень артериального давления. Таким свойством, по словам медика, обладают суточные, или зимние, щи.

