Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:32, 19 мая 2026Наука и техника

Samsung похоронит популярную серию смартфонов

Instant Digital: Samsung не будет выпускать складные смартфоны серии Flip
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Корпорация Samsung прекратит выпуск недорогих складных смартфонов. Об этом известный инсайдер Instant Digital заявил в своем блоге на Weibo.

В конце августа или начале сентября Samsung обычно выпускает партию новых складных устройств — смартфон-планшет Galaxy Z Fold и раскладушку Galaxy Z Flip. Однако в этом году специалист Instant Digital не нашел упоминания модели Galaxy Z Flip среди данных в цепочке поставок компонентов. Автор сделал вывод, что корейский IT-гигант похоронил популярную складную модель.

Инсайдер объяснил, что планирование смартфона начинается минимум за год до его выхода. На разработку того или иного девайса всегда указывают данные о поставках компонентов, но в этом году ничего подобного не было. «Если бы Flip 9 действительно разрабатывался, я бы уже увидел какие-нибудь документы», — заметил Instant Digital.

Из причин, по которым Samsung могла отменить разработку девайса, автор назвал резкий рост затрат на компоненты и «изживший себя» формат раскладушки. По словам Instant Digital, потребители стали чаще покупать смартфоны в «книжном» формате, типа Galaxy Z Fold, и их меньше стали интересовать компактные устройства.

Ранее специалисты портала How-To Geek заявили, что все флагманские смартфоны Samsung имеют сильно выступающую из корпуса камеру, из-за чего ими трудно пользоваться с удобством. По словам авторов, изъян телефонов не спасает даже чехол.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не дружим против кого-либо». Путин обратился к гражданам Китая перед поездкой в Пекин

    В Москве любовник расправился с ушедшей от мужа женщиной

    Samsung похоронит популярную серию смартфонов

    Зеленского уличили в лицемерии из-за русского языка

    В России призвали в два раза увеличить пособие по уходу за детьми до полутора лет

    Соискателей сезонной подработки предупредили о росте вакансий мошенников

    Основатель мегацеркви поделился порнороликом в соцсетях

    В США сделали мрачный вывод о Зеленском после освобождения Ермака

    В Подмосковье начали собирать электромобили для полиции

    Назван несущий в себе наибольший вред компонент алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok