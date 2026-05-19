Российский военный выслушал приговор за нежелание сдавать экзамен

В Томске суд оштрафовал военного за подделку прав

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащего, который не захотел сдавать экзамены по вождению и заказал поддельное водительское удостоверение. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина должен выплатить 50 тысяч рублей.

По версии следствия, в июне 2025 года он, не имея права управления транспортными средствами и не желая сдавать экзамены, заказал у неизвестного поддельное водительское удостоверение на свое имя. Подложный документ он получил в августе того же года и хранил при себе.

24 февраля 2026 года осужденного остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов. Военный предъявил фальшивое удостоверение, но подделка была оперативно выявлена.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-военному, который приобрел поддельные права для управления транспортными средствами.