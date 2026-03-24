09:27, 24 марта 2026Силовые структуры

Бывший российский военный отделался штрафом за нарушение закона

В Новосибирске суд оштрафовал экс-военного за покупку поддельных прав
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-военному, который приобрел поддельные права для управления транспортными средствами. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Военнослужащего оштрафовали на 50 тысяч рублей.

По версии следствия, 31 января 2024 года осужденный через интернет договорился о покупке поддельного водительского удостоверения на свое имя с правом управления транспортным средством категорий «B», «В1» и «М». Мужчина заплатил за подделку 45 тысяч рублей. 8 февраля 2024 года он получил фейковые права, а 2 июня 2025 года предъявил сотрудникам Госавтоинспекции.

Ранее полиция вместе с коллегами из УФСБ пресекла деятельность крупной сети подпольных типографий, занимавшихся изготовлением фальшивых документов.

