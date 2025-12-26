Филиал мощного преступного синдиката с миллиардным доходом накрыли в российском регионе

Полиция изъяла поддельные документы на 2,6 млрд руб., задержаны 14 человек

Полиция вместе с коллегами из УФСБ пресекла деятельность крупной сети подпольных типографий, занимавшихся изготовлением фальшивых документов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ. Суд арестовал 14 фигурантов, в отношении еще 45 человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В результате совместной операции правоохранители изъяли более 50 тысяч подделок, а общий доход преступной группы предварительно оценивается в 2,6 миллиарда рублей. По версии следствия, злоумышленники производили и продавали широкий спектр поддельных документов: паспорта, дипломы об образовании, медицинские справки, водительские удостоверения и другие официальные бумаги. Многие из них печатались на настоящих бланках с внесением недостоверных данных.

Клиентов преступники находили через интернет, используя не менее 200 различных сайтов, а также страницы в соцсетях и мессенджеры. Готовую продукцию отправляли почтой по всей России или доставляли курьерами в Москве и области. Подпольные цеха располагались как в жилых квартирах, так и в промзонах.

Ранее в Приморье был задержан 32-летний местный житель, который купил в интернете поддельные водительские права Белоруссии и решил обменять их в ГАИ на настоящие.

