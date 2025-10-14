Заваливший экзамены по вождению россиянин купил фальшивые права Белоруссии и поплатился

В Приморье задержан мужчина, решивший обменять в ГАИ купленные за ₽200 тыс права

В Приморье задержан 32-летний местный житель, который купил в интернете поддельные водительские права Белоруссии и решивший обменять их в ГАИ на настоящие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного документа»). Он признался, что проходил обучение в автошколе, но не смог сдать экзамен. По его словам, на пересдачу он решил не ходить и нашел в интернете предложение о продаже поддельных водительских документов. Он купил за 200 тысяч такое водительское удостоверение. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным правоохранителей, при визуальном досмотре документ сразу вызвал подозрение у госинспектора. Он вызвал следственно-оперативную группу отдела полиции. Предъявленное фигурантом водительское удостоверение изъяли и направили на исследование. В результате было установлено, что оно поддельное.

